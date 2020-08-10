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Газета.Ru
Газета.Ru

Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Модернизированный военный вертолет Ка-52 "Аллигатор" совершил свой первый полет, сообщили в Минпромторге России. На новой машине установлены усовершенствованная оптико-электронная система, новый цифровой привод и радиолокационный комплекс.В источнике
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RT на русском

Минпромторг сообщил о первом полёте вертолёта Ка-52М

RT на русском05:03
Комсомольская правда

Вертолет Ка-52М «Аллигатор» провел первый полет

Комсомольская правда06:01
Lenta.ru

Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Lenta.ru05:37
Известия

Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»

Известия09:35
ТАСС

Военный вертолет Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

ТАСС04:45
Российская газета

Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Российская газета04:42
РЕН ТВ

Новая версия вертолета Ка-52 «Аллигатор» совершила первый полет

РЕН ТВ04:41

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
РБК09:09
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
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