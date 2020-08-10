Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
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Модернизированный военный вертолет Ка-52 "Аллигатор" совершил свой первый полет, сообщили в Минпромторге России. На новой машине установлены усовершенствованная оптико-электронная система, новый цифровой привод и радиолокационный комплекс.В источнике
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