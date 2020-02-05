Армия и оружие

РБКРБКМодернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Собеседник агентства также отметил, что поставки нового танка в российскую армию идут в рамках контракта.
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.
РИА Новостивчера в 19:02

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Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ruвчера в 21:41

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новостивчера в 19:02

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Известиявчера в 21:05

Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Коммерсантъвчера в 20:58

Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

ФАНвчера в 20:31

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

REGNUMвчера в 20:26

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РБКвчера в 21:10
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика

В Чувашии назначены главы Минкультуры и Минприроды

Указом врио главы республики Олега Николаева новые руководители появились в министерстве культуры и министерстве природы, сообщается на сайте регионального правительства сегодня, 5 февраля.
Московский Комсомолец 03:27
Авто

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

По данным «Авилона», в 2019 году цены на машины выросли в диапазоне от 2 до 6%. По итогам 2020 года согласно прогнозу группы авторынок может упасть на 10%.
РБК 04:12
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском 04:50
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском вчера в 02:37
Экономика

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Транспорт

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Коммерсантъ вчера в 17:00
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
RuNews24.ru вчера в 10:05
Происшествия

Редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

Редакцию РБК, принадлежащего бизнесмену Григорию Березкину, эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Lenta.ru 04:57
Футбол

В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
RT на русском 05:05
Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

РИА Новости вчера в 23:29
Политика

Песков: Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом

"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - отметил представитель Кремля.
ТАСС 04:34
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр вчера в 02:44
Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Общество

Минсельхоз не ожидает дефицита чеснока из-за коронавируса

ТАСС 03:09
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Культура

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
Авто

Skoda показала дизайн новой Octavia RS

Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Коммерсантъ 03:30
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом десятилетия в России

Kinonews.ru вчера в 08:11
Общество

Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире

РЕН ТВ вчера в 21:16
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

РБК 04:38
Общество

В Англии обнаружили 42 скелета со связанными руками

Руки у погибших были связаны за спиной, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Livescience.com.
Дилетант 04:09
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
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