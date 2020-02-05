Армия и оружие

РБКРБКМодернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Собеседник агентства также отметил, что поставки нового танка в российскую армию идут в рамках контракта.
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.
РИА Новостивчера в 19:02

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Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ruвчера в 21:41

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РБКвчера в 21:10

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новостивчера в 19:02

Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Коммерсантъвчера в 20:58

Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

ФАНвчера в 20:31

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

REGNUMвчера в 20:26

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Известиявчера в 21:05
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Экономика

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

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Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
РИА Новости 02:23
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
РБК 03:40
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«Нью-Джерси» проиграл «Монреалю», Ковальчук реализовал победный буллит

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Политика

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
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Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкин на пост президента лиги

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Спорт-Экспресс 02:28
Происшествия

Задержанный отчим на протяжении 10 дней издевался над пасынком

Задержанному в Москве по подозрению в издевательстве над пятилетним пасынком мужчине может грозить до трех лет в колонии.
Вести.Ru 02:37
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Общество

Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл жить в своей квартире

Певица предлагает Гарри и Меган арендовать ее квартиру и не уезжать в Канаду.
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Политика

Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове

Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
РИА Новости вчера в 01:42
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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Минздрав готовится к возможному массовому распространению коронавируса, сообщает издательство REGNUM сегодня, 4 февраля.
Ореанда-Новости вчера в 03:26
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Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru 03 февраля в 02:15
Кино

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России

РБК вчера в 05:16
Политика

Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Утро.ru вчера в 08:34
Общество

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
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Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

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Авто

В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition

Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
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Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео

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Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали во Франции

Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
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Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье

Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Телеканал RTVI 03 февраля в 18:55
Авто

Новый Cadillac Escalade представлен официально

Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
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Экономика

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
РБК вчера в 14:30
Технологии

Google выпустила менее раздражающий Chrome для смартфонов и ПК

Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome.
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Политика

Депутат ГД Бальбек назвал шоком для Киева слова Помпео про Крым

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Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
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