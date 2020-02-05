с чего всё началось

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Собеседник агентства также отметил, что поставки нового танка в российскую армию идут в рамках контракта.

Происшествия Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Футбол Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкин на пост президента лиги 16 января полномочия действующего президента лиги были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ.

Общество Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Политика Путин назвал причину увольнения главы Чувашии Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.

Общество В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.

Авто В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.

Шоу-бизнес Григория Лепса прооперировали во Франции Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.

Здоровье Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.

Экономика Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).