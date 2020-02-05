Армия и оружие
РБКМодернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Собеседник агентства также отметил, что поставки нового танка в российскую армию идут в рамках контракта.
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с чего всё началось
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.РИА Новостивчера в 19:02
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