Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТанк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальных представителей корпорации по производству военной техники.
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости в преддверии выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – концерна "Уралвагонзавод".
РИА Новости19:02

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Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ru21:41

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

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Танк Т-90М «Прорыв» успешно завершил госиспытания

Коммерсантъ20:58

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РБК21:10

Танк Т-90М «Прорыв» прошёл государственные испытания

News.ru19:48

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новости19:02
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