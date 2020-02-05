Армия и оружие
ИзвестияТанк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальных представителей корпорации по производству военной техники.
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с чего всё началось
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости в преддверии выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – концерна "Уралвагонзавод".РИА Новости19:02
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