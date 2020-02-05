с чего всё началось

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальных представителей корпорации по производству военной техники.

Экономика Число абонентов «Триколор» перестало расти Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома» Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Шоу-бизнес Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.

Здоровье Ученые рассказали об опасности мочеиспускания в душе Как отмечают ученые из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, справлять нужду во время гигиенических процедур не рекомендуется.

Общество Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Происшествия В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.