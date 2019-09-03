До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс "Звезда". В четверг премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо. Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября.

Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Политика США ввели санкции против иранского космического агентства Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Футбол «Спортинг» уволил главного тренера В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.

Политика Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Технологии РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019 Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.

Здоровье В Чехии врачи смогли вырастить ребёнка в утробе умершей матери Для нормального роста девочки в утробе матери даже имитировали ходьбу. На 34-й неделе медики решили провести кесарево сечение.

Музыка Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе» Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.

Театры Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.

Происшествия Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Два самолета столкнулись в Шереметьево Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.

Хоккей ЦСКА победил «Ак Барс», дважды отыграв отставание в счёте Московский хоккейный клуб ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча закончилась со счётом 3:2.

Происшествия В Турции обокрали жену перенесшего инсульт экс-президента Крыма Дочь первого президента Крыма Юрия Мешкова, который остается в больнице в Турции после инсульта, рассказала о краже у ее мачехи.

Футбол Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.

Шоу-бизнес Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.

Общество Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре Паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольске подтоплено 83 жилых дома, 62 подвала в многоквартирных домах в Ленинском и Центральном округе и 230 приусадебных участков.

Общество В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.

Политика Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.

Гаджеты Google выпустила релизную версию Android 10 Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Политика Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.