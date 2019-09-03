Политика
ТАССМоди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ
До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс "Звезда". В четверг премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо. Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября.
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Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Футбол
«Спортинг» уволил главного тренера
В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
Советский спорт 14:33
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru 07:56
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 07:36
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Здоровье
В Чехии врачи смогли вырастить ребёнка в утробе умершей матери
Для нормального роста девочки в утробе матери даже имитировали ходьбу. На 34-й неделе медики решили провести кесарево сечение.
Ореанда-Новости 09:28
Музыка
Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»
Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.
Известия 14:11
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Театры
Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне
Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
РИА Новости 10:54
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
Известия 09:41
Хоккей
ЦСКА победил «Ак Барс», дважды отыграв отставание в счёте
Московский хоккейный клуб ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча закончилась со счётом 3:2.
Чемпионат 14:45
Происшествия
В Турции обокрали жену перенесшего инсульт экс-президента Крыма
Дочь первого президента Крыма Юрия Мешкова, который остается в больнице в Турции после инсульта, рассказала о краже у ее мачехи.
Московский Комсомолец 15:01
Футбол
Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.
Спорт-Экспресс 11:58
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.
Woman.ru 11:30
Общество
Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольске подтоплено 83 жилых дома, 62 подвала в многоквартирных домах в Ленинском и Центральном округе и 230 приусадебных участков.
РИА Новости 01 сентября в 20:35
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
RT на русском 19:05
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.
Москва 24 10:55
Армия и оружие
Шойгу пообещал поставить в армию 400 новых вертолетов
Всего будет разработано 423 вертолета в период с 2018 по 2027 год, на данный момент в войска уже поставили 112 машин.
Инвест-Форсайт 14:48