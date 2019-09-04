Политика
REGNUMНарендра Моди прибыл во Владивосток
О своём прибытии во Владивосток написал 4 сентября индийский премьер-министр Нарендра Моди в Twitter. «Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона», — сообщил Моди.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:57, Вашингтон
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
Под снимком вдова известного рэпера поделилась историей появления этого растения в доме.
Woman.ru 11:30
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Футбол
Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
LiveSport.ru 15:02
Экономика
Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.
Московский Комсомолец Чита 21:44
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Культура
Дагестан отметит 20-летие разгрома бандформирований
14-15 сентября запланированы масштабные юбилейные мероприятия в Ботлихском, Новолакском районах, в Махачкале.
РГВК Дагестан 05:39
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Армия и оружие
Какой праздник отмечают 4 сентября
Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы.
ToDay News Ufa 13:00
Космос
ГЛОНАСС в безопасности. Иркутские учёные смогут первыми заметить солнечные вспышки
Ещё пристальнее следить за изменениями в короне Солнца смогут иркутские учёные.
Вести Иркутск 02:29
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Экономика
Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by
Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году.
Коммерсантъ 15:23
Экономика
«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие
"Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:06
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Экономика
Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Армия и оружие
Учения НАТО начались в Балтийском море
Ежегодные военные учения НАТО «Северные берега» начались в Балтийском море. В мероприятиях принимают участие более 40 кораблей из 18 стран.
Телеканал 360° 10:54
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Зарегистрировавшись на парковке, путешественник сообщил ее сотрудникам, что намерен уйти на сутки, после чего взял свою собаку и ушел в горы.
Российская газета 06:44