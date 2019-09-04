Политика

REGNUMREGNUMНарендра Моди прибыл во Владивосток

О своём прибытии во Владивосток написал 4 сентября индийский премьер-министр Нарендра Моди в Twitter. «Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона», — сообщил Моди.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток и написал твит на русском

РБК20:59

Путин посетит завод «Звезда» в Большом Камне

Владивосток-Новости19:40

Премьер Индии прибыл в Россию для переговоров с Путиным на ВЭФ

РЕН ТВ19:22

В Приморье прилетел главный гость пятого ВЭФ

Восток-Медиа21:21

Премьер Индии написал твит на русском языке по прибытии во Владивосток

ТАСС20:12

Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

RT на русском09:52

Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным

Газета.Ru08:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:57, Вашингтон
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Происшествия

В турецком отеле утонула российская девочка

Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера

Под снимком вдова известного рэпера поделилась историей появления этого растения в доме.
Woman.ru 11:30
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Политика

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Футбол

Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто

LiveSport.ru 15:02
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Экономика

Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья

Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.
Московский Комсомолец Чита 21:44
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Хоккей

ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Происшествия

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Наука

Самое старое озеро Европы прослеживает 1,36 миллиона лет климата

ГЛАС.RU 07:14
Культура

Дагестан отметит 20-летие разгрома бандформирований

14-15 сентября запланированы масштабные юбилейные мероприятия в Ботлихском, Новолакском районах, в Махачкале.
РГВК Дагестан 05:39
Общество

Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе

"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Армия и оружие

Какой праздник отмечают 4 сентября

Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы.
ToDay News Ufa 13:00
Космос

ГЛОНАСС в безопасности. Иркутские учёные смогут первыми заметить солнечные вспышки

Ещё пристальнее следить за изменениями в короне Солнца смогут иркутские учёные.
Вести Иркутск 02:29
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Экономика

Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by

Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году.
Коммерсантъ 15:23
Экономика

«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие

"Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:06
Культура

Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

Известия 13:26
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Здоровье

В Великобритании подросток потерял слух и зрение из‑за фастфуда

Афиша Daily 11:06
Происшествия

В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Экономика

Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»

Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Космос

Роскосмос потратит более 435 млн рублей на «Прорыв-1»

ТАСС 11:31
Армия и оружие

Учения НАТО начались в Балтийском море

Ежегодные военные учения НАТО «Северные берега» начались в Балтийском море. В мероприятиях принимают участие более 40 кораблей из 18 стран.
Телеканал 360° 10:54
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Зарегистрировавшись на парковке, путешественник сообщил ее сотрудникам, что намерен уйти на сутки, после чего взял свою собаку и ушел в горы.
Российская газета 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное