Политика

ПолитРоссияПолитРоссияМоди рассказал об особой химии в отношениях с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе интервью ТАСС заявил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным сложились уникальные отношения. Он подчеркнул, что в них присутствует «особая химия».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Премьер-министр Индии рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

РБК09:54

Премьер Индии рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

ТАСС08:36

Моди нашел «особую химию» в отношениях с Путиным

Lenta.ru08:58

Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным

Газета.Ru08:49

Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным

Известия08:44

Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

RT на русском09:52

Премьер Индии рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

РЕН ТВ08:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:34, Вашингтон
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru 13:25
Политика

Путин прилетел на ВЭФ во Владивосток

Накануне.Ru 18:32
Политика

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Экономика

Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора

Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета 23:16
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Общество

РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз

Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК.
Коммерсантъ 07:23
Футбол

«Ювентус» не включил Джана и Манджукича в заявку на Лигу чемпионов

Sport24.ru 15:30
Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru 15:20
Происшествия

В США подросток расстрелял свою семью

В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Происшествия

Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся

РИА Новости 15:32
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Политика

Демократы США хотят запретить трату $3,6 млрд на стену с Мексикой

Комментируя одобрение Пентагоном выделения 3,6 млрд на строительство стены на южной границе Штатов, Пелоси заявила, что эти деньги должны были пойти на 127 военных проектов, а теперь их потратят на стену.
REGNUM 22:47
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Авто

Мантуров рассказал о планах продажи автомобилей Aurus

Более 500 автомобилей Aurus планируется продать в 2021 году, рассказал в интервью газете "Ведомости" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 22:24
Экономика

Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости 23:03
Происшествия

Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам

Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ 21:15
Происшествия

Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия

На Урале предотвратили массовое убийство в школе

В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru 13:24
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

Газета.Ru 09:41
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Общество

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК 23:16
Политика

Стали известны темы переговоров Путина и президента Монголии

REGNUM 01:40
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Культура

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня 15:39
Политика

Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Происшествия

В США торговая сеть Walmart ограничит продажу оружия и боеприпасов

В США руководство торговой сети Walmart приняло решение прекратить продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.
Российская газета 17:55
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 01 сентября в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нарендра Моди
Индийский политик
Индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти. В 2001-2014 годах - главный министр штата Гуджарат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное