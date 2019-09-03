Политика
ПолитРоссияМоди рассказал об особой химии в отношениях с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе интервью ТАСС заявил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным сложились уникальные отношения. Он подчеркнул, что в них присутствует «особая химия».
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Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени. Я надеюсь, что мы сможем обсудить много вопросов.
— Нарендра Моди, индийский политикТАСС вчера в 08:11
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