Футбол
Спорт-ЭкспрессМодрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич в числе своих фаворитов на награду «Золотой мяч» назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также двух футболистов «Ливерпуля» защитника Виргила ван Дейка и форварда Мохамеда Салаха.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:06, Вашингтон
Футбол
«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов
Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:54
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Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец 15:36
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
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СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
Спорт-Экспресс 15:20
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Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
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На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска
Как ранее писал Лайф, бизнесмен недавно показал первый прототип Starship и опубликовал ролик, снятый изнутри космического корабля.
Life.ru вчера в 12:15
Футбол
Фердинанд: Каррагер опоздал с извинениями на восемь лет
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слова экс-игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера, который извинился перед Патрисом Эвра за поддержку Луиса Суареса после расистского скандала.
Чемпионат 16:33
Политика
В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной
"Состоявшиеся в сентябре этого года в Брюсселе трехсторонние (Россия-ЕС-Украина) консультации по вопросам транзита газа через территорию Украины после окончания действия контракта на транзит газа (с 1 января 2020 года) дают в целом повод для сдержанного оптимизма", - сказал Руденко.
РИА Новости 05:38
Политика
Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым
Президент Украины Зеленский обсудил в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны в Донбассе и "оккупации" Крыма.
ИА Новороссия 05:51
Политика
СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики
«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.
РБК 11:13
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 11:32
Происшествия
Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева
В центре Киева прогремел взрыв гранаты неподалеку от бара "Пророк", расположенного на Пушкинской улице.
РЕН ТВ 16:53
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.
Чемпионат 16:40
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ 15:51
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Происшествия
Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании в Краснодарском крае
Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании полицией на час для дачи объяснений из-за съемки репортажа в Краснодарском крае.
РБК 12:04
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Артем Здунов раскритиковал санитарное состояние Хасавюрта
Накануне на заседании правительственной комиссии председатель правительства была поднята тема санитарного состояния Хасавюрта.
Молодежь Дагестана 07:24
Происшествия
Два самолета получили повреждения в «Шереметьево»
Два самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" получили повреждения во вторник, их причины будут установлены в ходе прокурорской проверки.
Интерфакс 14:07
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Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 10:40
Экономика
США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»
СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Общество
В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам
В 2018 году петербургские феминистки облили смесью отбеливателя с водой мужчин, сидевших в метро с широко расставленными ногами.
Известия 10:13
Политика
И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу
Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
РИА Новости 16:48
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru 16:56
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47