Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМодрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в числе своих фаворитов на награду «Золотой мяч» назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также двух футболистов «Ливерпуля» защитника Виргила ван Дейка и форварда Мохамеда Салаха.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Модрич назвал четырёх главных претендентов на «Золотой мяч»

Чемпионат08:30

Модрич о «Золотом мяче»: «Выделю Роналду, Месси, ван Дейка и Салаха. Удачи им»

Sports.ru07:47

Обладатель «Золотого мяча» Модрич не попал в список претендентов на награду

Газета.Ruвчера в 17:09

Букмекеры оценили шансы Роналду и Месси на «Золотой мяч»

Metaratingsвчера в 16:55

Модрич назвал фаворитов на «Золотой мяч»: «Роналду, Месси, ван Дейк и Салах»

Sport24.ru08:51

Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Спорт-Экспресс08:05

Обладатель «Золотого мяча» не поборется за награду впервые за 26 лет

Известиявчера в 22:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:06, Вашингтон
Футбол

«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:54
Политика

Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец 15:36
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 05:36
Происшествия

Участников перестрелки в Ростовской области объявили в розыск

Юга.ру 15:00
Хоккей

СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

Спорт-Экспресс 15:20
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Экономика

Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам

Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
Космос

На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска

Как ранее писал Лайф, бизнесмен недавно показал первый прототип Starship и опубликовал ролик, снятый изнутри космического корабля.
Life.ru вчера в 12:15
Футбол

Фердинанд: Каррагер опоздал с извинениями на восемь лет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слова экс-игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера, который извинился перед Патрисом Эвра за поддержку Луиса Суареса после расистского скандала.
Чемпионат 16:33
Политика

В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной

"Состоявшиеся в сентябре этого года в Брюсселе трехсторонние (Россия-ЕС-Украина) консультации по вопросам транзита газа через территорию Украины после окончания действия контракта на транзит газа (с 1 января 2020 года) дают в целом повод для сдержанного оптимизма", - сказал Руденко.
РИА Новости 05:38
Политика

Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым

Президент Украины Зеленский обсудил в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны в Донбассе и "оккупации" Крыма.
ИА Новороссия 05:51
Гаджеты

Представлен «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

Aobe.ru 11:46
Политика

СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики

«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.
РБК 11:13
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 11:32
Происшествия

Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

В центре Киева прогремел взрыв гранаты неподалеку от бара "Пророк", расположенного на Пушкинской улице.
РЕН ТВ 16:53
Армия и оружие

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

РБК 15:43
Единоборства

Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве

9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.
Чемпионат 16:40
Общество

Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ 15:51
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Происшествия

Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании в Краснодарском крае

Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании полицией на час для дачи объяснений из-за съемки репортажа в Краснодарском крае.
РБК 12:04
Здоровье

Артем Здунов раскритиковал санитарное состояние Хасавюрта

Накануне на заседании правительственной комиссии председатель правительства была поднята тема санитарного состояния Хасавюрта.
Молодежь Дагестана 07:24
Происшествия

Два самолета получили повреждения в «Шереметьево»

Два самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" получили повреждения во вторник, их причины будут установлены в ходе прокурорской проверки.
Интерфакс 14:07
Кино

Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Moi-portal.ru 10:40
Экономика

США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Общество

В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам

В 2018 году петербургские феминистки облили смесью отбеливателя с водой мужчин, сидевших в метро с широко расставленными ногами.
Известия 10:13
Политика

И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу

Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
РИА Новости 16:48
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Общество

Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru 16:56
Кино

Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник двух чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное