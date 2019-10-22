Футбол

Sport.ruSport.ruМодрич назвал главных претендентов на «Золотой мяч»

Действующий обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич рассказал о своих фаворитах на звание лучшего игрока года. Полузащитник "Реала" считает, что в 2019 году лучшими были Лионель Месси из "Барселоны", Криштиану Роналду из "Ювентуса", а также два игрока "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и Мохаммед Салах.
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Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

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Модрич назвал фаворитов на «Золотой мяч»: «Роналду, Месси, ван Дейк и Салах»

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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:38, Ашберн
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник двух чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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