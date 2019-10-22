Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМодрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в числе своих фаворитов на награду «Золотой мяч» назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также двух футболистов «Ливерпуля» защитника Виргила ван Дейка и форварда Мохамеда Салаха.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник двух чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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