Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМодрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в числе своих фаворитов на награду «Золотой мяч» назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также двух футболистов «Ливерпуля» защитника Виргила ван Дейка и форварда Мохамеда Салаха.
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Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

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Модрич назвал четырёх главных претендентов на «Золотой мяч»

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В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
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Политика

Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
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В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции

В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
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Мбаппе свой 15-й гол в Лиге чемпионов забил сегодня, 22 октября, в гостевом матче 3-го тура группового этапа против «Брюгге», сделав счет 2:0 в пользу «ПСЖ» на 61-й минуте.
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Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса

В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
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Сарри назвал «Локомотив» коварной командой

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
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Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк

В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
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В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
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Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

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США продадут Киеву ещё четыре списанных катера — ВМС Украины

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Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
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Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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ФАН подвел итоги операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Федеральное агентство новостей подвело итоги антитеррористической операции Турции «Источника мира», направленной против курдских боевиков на севере Сирии.
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Названа самая бесполезная бытовая техника в России

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Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
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Сергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник двух чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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