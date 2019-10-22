Футбол
Спорт-ЭкспрессМодрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич в числе своих фаворитов на награду «Золотой мяч» назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также двух футболистов «Ливерпуля» защитника Виргила ван Дейка и форварда Мохамеда Салаха.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Политика
Лавров и Шойгу обвинили журналистов в плохих манерах
Во время брифинга, посвященного итогам российско-турецких переговоров, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу указали представителям СМИ на плохие манеры.
Ридус 15:55
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку
21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 00:25
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Gazeta.SPb вчера в 23:24
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru 17:29
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском 07:19
Общество
Дума замораживает индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается вновь заморозить на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.
ТАСС 09:04
Политика
В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции
В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
РИА Новости 18:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Футбол
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Мбаппе свой 15-й гол в Лиге чемпионов забил сегодня, 22 октября, в гостевом матче 3-го тура группового этапа против «Брюгге», сделав счет 2:0 в пользу «ПСЖ» на 61-й минуте.
Sport24.ru 16:49
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Экономика
В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
BFM.ru 14:31
Футбол
Сарри назвал «Локомотив» коварной командой
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт день за днем 14:48
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru 14:23
Шоу-бизнес
Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк
В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
URA.Ru вчера в 00:45
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 01:18
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 07:38
Армия и оружие
США продадут Киеву ещё четыре списанных катера — ВМС Украины
Украина купит у США ещё четыре старых катера типа Island, заявил заместитель начальника штаба Военно-морских сил (ВМС) Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко, сообщил 22 октября одесский ресурс «Думская».
REGNUM 07:44
Единоборства
Конор Макгрегор: «Думаю, Хабиб победит Тони»
Sportbox.RU 14:19
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 04:19
Армия и оружие
ФАН подвел итоги операции Турции против курдов-террористов в Сирии
Федеральное агентство новостей подвело итоги антитеррористической операции Турции «Источника мира», направленной против курдских боевиков на севере Сирии.
Политическая Экспертиза 18:29
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 18:15
Футбол
Сергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс 13:25
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25