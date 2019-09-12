Футбол
Советский спортМодрич получил травму мышцы бедра
Как сообщает пресс-служба команды, после проведения медицинского обследования у хавбека диагностирован спазм приводящей мышцы.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 08:47, Вашингтон
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Космос
Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну
Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.
РЕН ТВ 06:21
Политика
Джонсон отрицает, что солгал королеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что солгал королеве Елизавете Второй и назвал ей ненастоящую причину для пророгации (приостановки работы) парламента.
РИА Новости 06:51
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Финансы
Курс доллара опустился до 65 рублей
Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
Газета.Ru 06:24
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
Взгляд.ру 08:16
Интернет
«ВКонтакте» запустила новое приложение для знакомств Lovina
Телеканал 360° 08:28
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Экономика
Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне
Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru вчера в 20:29
Политика
С 1 октября в России начнут работу новые окружные суды
Окружные суды России в новом составе начнут работу уже с 1 октября, сообщил ТАСС председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
РБК 07:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве
«Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.
Известия 08:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru 10 сентября в 11:01
Политика
Сенатор Климов предложил ужесточить избирательное законодательство
Глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов считает, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.
Коммерсантъ 06:32
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика
Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона
Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.
Pravda.Ru 04:24
Финансы
Акции МОЭСК растут на корпоративных новостях
Акции МОЭСК растут и обновили максимум с января 2018 года на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные Московской биржи.
РИА Новости 07:01