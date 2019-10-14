Политика

РИА НовостиРИА НовостиМогерини оценила план Пристайко по урегулированию на Украине

Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами в Люксембурге "удовлетворительную картину" планов по решению конфликта в Донбассе и проведению реформ в стране, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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