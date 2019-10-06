Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением о победе своей команды над ЦСКА. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. По мнению Попова, «Ростов» мог забить и больше.

«Могли выиграть и 5:0». Ивелин Попов — о победе «Ростова» над ЦСКА

Политика В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.

Политика Путин назвал цель обвинений России в сговоре с Трампом Обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются предлогом для сдерживания Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.

Происшествия «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Политика Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера» Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.

Футбол Урал — Зенит 1:3 Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.

Энергетика Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».

Футбол Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Общество Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.

Фигурное катание Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.

Общество В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.

Авто Рамный минивэн Mitsubishi Zinger на базе Pajero Sport обновился Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.

Происшествия Греф заявил о перевыпуске карт Сбербанка после утечки их данных Ранее Сбербанк сообщил, что в утечке данных виновен 28-летний сотрудник банка, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка.