Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Могли выиграть и 5:0». Ивелин Попов — о победе «Ростова» над ЦСКА

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением о победе своей команды над ЦСКА. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. По мнению Попова, «Ростов» мог забить и больше.
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