Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением о победе своей команды над ЦСКА. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. По мнению Попова, «Ростов» мог забить и больше.

«Могли выиграть и 5:0». Ивелин Попов — о победе «Ростова» над ЦСКА

Здоровье Врач назвала самый полезный растительный продукт Российский врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование зарубежных коллег о пагубном влиянии на здоровье сырых овощей.

Политика Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

Политика Протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан Несколько тысяч человек собрались на киевской площади Независимости, чтобы выразить свой протест против принятия нового закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера.

Футбол «Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в Серии A и стал лидером «Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.

Авто Эксперты рассказали, почему опасно «выкатывать» бензин до загорания лампочки Автоэксперты пояснили, что чем чревата ситуация, если регулярно "выкатывать" бензин до того момента, пока загорится лампочка уровня топлива.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Политика Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.

Политика Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.

Волейбол Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.

Футбол Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.

Гаджеты Microsoft начала предупреждать о скорой смерти прошлогодней Windows 10 Операционная система Windows 10 версии 1803, также известная как Windows 10 April 2018 Update, подойдёт к концу своего жизненного цикла 12 ноября 2019 года.