Общество

ТАССТАССМокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Холодная погода сохранится в Московском регионе в начале новой недели

РИАМО11:44

На выходных москвичей ждет мокрый снег

Вести Подмосковья06:01

Мокрый снег ожидается в столичном регионе 22 сентября

Вечерняя Москва05:05

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

ТАСС05:20

Синоптики пообещали москвичам дождь и мокрый снег

Москва 2405:12

Синоптики рассказали о похолодании в Москве

RT на русском06:36

Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье

Агентство Москва04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия

Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу

Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости 11:56
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Хоккей

Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча

RZN.info вчера в 11:37
Политика

Путин повысил зарплаты госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Политика

В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной

Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что в ходе трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина в Брюсселе была «очень позитивная и конструктивная атмосфера».
RT на русском 12:05
Авто

Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото

Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.
SpeedMe 17 сентября в 12:10
Транспорт

В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Хоккей

Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

МедиаЗавод 06:02
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

Ведомости 12:09
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru 17 сентября в 04:06
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии

Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Происшествия

СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства

Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Политика

Россия предложила Турции совместное производство МС-21 и Superjet-100

Россия предложила Турции сотрудничество при производстве самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet-100.
Известия 12:08
Гаджеты

Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Происшествия

Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59
Футбол

Базель — Краснодар 4:0 (2-й тайм)

Полузащитник швейцарского «Базеля» Кевен Бюа открыл счет в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».
Metaratings 13:19
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Шоу-бизнес

За Ольгу Бузову в платье от дочери Кадырова вступилась мусульманка

Мусульманка, чеченский продюсер Амина Оздамирова вступилась за Ольгу Бузову, попавшую под шквал критики за мусульманский наряд на мероприятии у дочери Главы Чечни Айшат Кадыровой 16 сентября 2019 в Москве.
Bimru.ru 04:37
Авто

Опубликовали топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное