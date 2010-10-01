Общество

ТАССТАССМокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптики пообещали москвичам дождь и мокрый снег

Москва 2405:12

На выходных москвичей ждет мокрый снег

Вести Подмосковья06:01

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

ТАСС05:20

Мокрый снег прогнозируется в Московском регионе 22 сентября

РИАМО06:34

Мокрый снег ожидается в столичном регионе 22 сентября

Вечерняя Москва05:05

Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье

Агентство Москва04:40

Синоптики рассказали о похолодании в Москве

RT на русском06:36
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Политика

Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Авто

В России сертифицирован большой кроссовер GAC GS8

Российская премьера паркетника GAC GS8 состоялась год назад на Московском автосалоне, а теперь он официально допущен на рынок: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Авторевю 05:17
Технологии

Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ

Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Политика

В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб

Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Кино

Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

Интерфакс 09:59
Здоровье

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на атаку саудовских нефтяных предприятий.
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Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и может самостоятельно дышать

Согласно последней информации, Анастасия уже пришла в сознание и может самостоятельно дышать.
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Происшествия

Задержан замглавы департамента Минкульта по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве задержаны заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов, а также двое бизнесменов.
ТК Звезда 07:22
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

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Происшествия

Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

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В 2017 году в групповом этапе Лиги чемпионов была встреча с ЦСКА, российская команда снова уступила. Встречался «Базель» и с «Краснодаром».
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Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
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К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
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Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
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Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
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Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Политика

Украина завела дело на крымских журналистов из-за поездки в ОБСЕ

По факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву начато досудебное расследование - украинские следователи обещают проверить законной выезда крымчан и законность получения ими визы.
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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Теннисист Даниил Медведев признался, что начал болеть за «Зенит»

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Армия и оружие

50 лет назад впервые поднялся в воздух вертолет Ми-24

Легендарному вертолету Ми-24 стукнуло 50 лет.
Газета.Ru 07:11
Армия и оружие

Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО

Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
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Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
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Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы

«Профицит бюджета РФ будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году, до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году»,— сказали в Минфине (цитата по «РИА Новости»).
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Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

VSE42.RU вчера в 23:52
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Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
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Кровь американки стала синей после приема обезболивающего

Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
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Как работают Яндекс.Новости?
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