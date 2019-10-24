Общество

ТАССТАССМокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
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Жителей Московского региона предупредили о мокром снеге на следующей неделе

РИАМО10:36

Жителей европейской части России предупредили о мокром снеге и похолодании

Известия07:00

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

ТАСС09:39

Вильфанд прогнозирует мокрый снег в Москве на следующей неделе

RT на русском09:52

Гидрометцентр: Европейскую часть России накроет мокрым снегом

Национальная служба новостей05:43

В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге в европейской части России

РИА Новости05:22

В Европейской России ожидается мокрый снег на следующей неделе

Газета.Ru04:46
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 22 октября в 13:20
Армия и оружие

Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

RT на русском 12:03
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Общество

Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры

Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Общество

Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Общество

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Футбол

В Сети появилось фото формы сборной России на Евро-2020

Soccer.ru вчера в 02:04
Авто

Skoda раскрыла внешность купе-кроссовера Kamiq GT

Компания Skoda объявила дату премьеры нового "прокачанного" кроссовера Kamiq GT.
Новые автомобили 21 октября в 10:41
Политика

Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
РИА Новости 12:52
Хоккей

Канадский хоккеист рассказал об адской жизни в России

Vprognoze.ru 11:44
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Общество

Поклонская оказалась коренной украинкой и поклонницей Хэллоуина

Журналистская правда 11:38
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян объяснил свою запись о домашнем избиении

Суть событий 12:00
Политика

Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Общество

Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Гаджеты

В России презентован аппарат Honor 9X

Суббренд Honor провел презентацию нового смартфона 9X в Росси. Российская версия аппарата базируется на платформе Kirin 710F.
RuNews24.ru 10:01
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 05:25
Единоборства

Конор Макгрегор: «Все знают, что Хабиб от меня бегает»

Все дагестанцы знают, все чеченцы знают, что он избегает меня. Но я говорю, наш реванш неизбежен.
Спорт-Экспресс 06:05
Общество

«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Общество

Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Политика

Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы

Россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из американской тюрьмы.
BFM.ru 12:05
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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