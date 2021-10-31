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Молдавия получила нужную скидку на поставки газа от российского «Газпрома»

Молдавии удалось получить желаемую Кишиневом скидку на газ от российской государственной компании “Газпром”.
FBM.ru
Формула цены, изложенная в контракте, предполагает, что в ноябре российский газ будет стоить молдаванам 450 долларов за 1 000 кубометров.
FBM.ru
«В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и ниже, чем мы платили в октябре», — сказал Спыну.
REGNUM
Долг по предыдущему контракту Молдавия так и не заплатила.
REGNUM

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Молдавия получила нужную скидку на поставки газа от российского «Газпрома»
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Молдавия получила нужную скидку на поставки газа от российского «Газпрома»
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