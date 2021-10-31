Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20.
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в статье для издания "Украинская правда" заявил о том, что глава государства Владимир Зеленский может спасти страну от "нападок России", если публично признается в "своих грехах" и покинет должность президента.
По данным Абдуллы Агара, являющегося специалистом по безопасности, который выступил в прямом эфире турецкого государственного телеканала «TGRT», российские военные вынуждены были отступить под натиском Турции, в то время, как Иран и ливанская группировка «Хезболла» продолжают оставаться в северных частях Сирии.