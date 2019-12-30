Энергетика
ГЛАС.RU«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа
Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
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ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
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По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
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Общество
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Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA
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Политика
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С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Политика
Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой
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