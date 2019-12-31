Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.

с чего всё началось

Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа

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