Энергетика

ТАССТАССМолдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Спецзаседание правительства Молдавии: Газ поступит по старой схеме

Евразия Dailyвчера в 09:42

Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на поставки газа

РБКвчера в 06:33

Россия и Молдавия договорились по газу

Lenta.ruвчера в 04:19

Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа

Комсомольская правдавчера в 04:55

Россия и Молдавия договорились о продлении поставок газа

News.ruвчера в 04:15

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

ТАССвчера в 04:11

«Газпром» продлил с «Молдовагаз» контракт на поставки газа в Молдову

Sputnik Молдовавчера в 02:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Ревизор.ру 01:29
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
РИА Новости 02:51
Общество

В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:57
Политика

Военные США применили слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

Piter.tv 04:59
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Спорт

Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат вчера в 08:44
Армия и оружие

«Персидский бастион»: чем интересна новая книга об истории Ирана

Очень интересен раздел, посвященный истории становления и развития Ирана - одного из древнейших государств планеты.
Российская газета 05:51
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
Общество

В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

RT на русском 05:27
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Происшествия

Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге

По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Вести.Ru 04:44
Армия и оружие

Эксперты назвали главные отечественные военные новинки

Эксперты назвали главные отечественные военные новинки, заслуживающие особого внимания.
Дни24 30.12.19 в 12:36
Политика

Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации.
РИА Новости 05:47
Общество

Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.
Газета.Ru 03:57
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ 30.12.19 в 19:43
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь

Напомним, Светлана родила Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару.
Комсомольская правда 30.12.19 в 15:05
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 05:04
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Peterburg2.ru 05:15
Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
REGNUM 01:50
Политика

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

С 1 января Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Европейского союза, эти полномочия Загреба продлятся до 30 июня 2020 года.
Интерфакс вчера в 21:26
Наука

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
РИА Новости 04:21
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
РИА Новости вчера в 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное