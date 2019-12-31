Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМолдавия продлила контракт на поставку газа с «Газпромом»

Газораспределительное предприятие в Молдавии «Молдовагаз» продлило действующий контракт с «Газпромом» на поставку газа на год, пишет ТАСС. Также отмечается, что был продлен договор о транзите газа по территории республики.
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Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на поставки газа

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