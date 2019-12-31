Энергетика

ТАССТАССМолдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Спецзаседание правительства Молдавии: Газ поступит по старой схеме

Евразия Daily09:42

Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на поставки газа

РБК06:33

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

ТАСС04:11

Россия и Молдавия договорились по газу

Lenta.ru04:19

Россия и Молдавия договорились о продлении поставок газа

News.ru04:15

Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа

Комсомольская правда04:55

Детали договоренностей «Молдовагаз» и «Газпрома»: изменится ли цена на газ

Sputnik Молдова04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

Границу с Крымом пытались пересечь два украинца

На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:36
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Газета.Ru вчера в 02:37
Политика

Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Телеканал 360° 09:17
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер 28 декабря в 13:39
Наука

К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Pravda.Ru 09:12
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Общество

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Lenta.ru 09:55
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета 08:02
Гаджеты

Samsung представил новую версию смартфона Galaxy A30s

UfaTime.ru 29 декабря в 06:41
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Хоккей

Россия — Германия 2:0 (2-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Технологии

WhatsApp прекратил свою работу на ряде мобильных устройств

Ранее стало известно, что в новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 02:57
Гаджеты

Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х

Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Телеканал 360° 09:05
Политика

Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу

Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
REGNUM 08:56
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 08:56
Политика

Путин назвал единство россиян основой для достижения высоких целей

Единство россиян является основой для достижения самых высоких целей страны.
Вечерняя Москва 07:11
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца.
ФАН 29 декабря в 11:17
Футбол

Как Гогуа стал Снегурочкой, и кто придумал ролик с мамами игроков. Секреты самого бодрого клубного телевидения РПЛ

У ЦСКА с момента открытия стадиона на 3-й Песчаной на четверть выросла посещаемость. Во многом из-за крутой работы SMM и клубного канала.
Матч ТВ 07:17
Общество

В лондонском музее вандал повредил картину Пикассо

Власти Британии предъявили обвинения молодому человеку, повредившему картину испанского и французского художника Пабло Пикассо стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов, которая выставлялась в британской галерее Tate Modern, сообщает телеканал ITV.
РИА Новости 09:54
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Известия 08:30
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.
Актуальные Новости 03:50
Политика

Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет у власти

За время пребывания Владимира Путина у руля страны Россия стала сильнее, чем была когда-либо за последние 20 лет, как экономически, так и политически, и вернула себе значительную часть своего влияния, потерянного после распада СССР.
Life.ru 29 декабря в 20:37
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться Tik Tok

Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
РЕН ТВ вчера в 23:55
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Здоровье

Невролог предупредил об опасности бессонной ночи

По данным врача, даже одна бессонная ночь может спровоцировать нарушение нормального ритм реоэнцефалограммы (РЭГ), с помощью которой проводится исследование тонуса сосудов головного мозга и скорость кровотока.
RuNews24.ru 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное