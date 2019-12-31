Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

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