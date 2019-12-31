Энергетика
ТАССМолдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
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Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.ТАСС04:11
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Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Кино
На большие экраны выходит фильм «Вторжение»
Политика
Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком происходящего в мире
Известный общественный деятель, итальянский журналист и экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину в течение многих лет приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Транспорт
Депутат Милонов предложил наказывать за провоцирование пробок
Депутат Виталий Милонов предложил ввести наказание для водителей, злоупотребляющих "аварийкой" и тех, кто провоцирует пробки.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО
В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Политика
Россия и Украина подписали новое газовое соглашение
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Футбол
Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона
На днях «Монегаски» опубликовали рейтинг своих лучших игроков к середине сезона. Голосование проводилось среди болельщиков клуба.
Происшествия
Омский подросток посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 14-летнего подростка из Омска, бросившегося спасать провалившихся в полынью мальчиков.
Происшествия
Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве
Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает Следственный комитет.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Происшествия
Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Армия и оружие
Завершаются испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»
После успешных заводских испытаний, четыре опытных образца "Коалиция-СВ" будут переданы в воинскую часть, сообщили в АО "Уралтрансмаш" (является частью НПК "Уралвагонзавод").
Спорт
Глава WADA Риди: «Санкции против России стали главным достижением»
Глава WADA Крейг Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов организации.