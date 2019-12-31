Энергетика
ТАССМолдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
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Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.ТАСС04:11
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Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
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Создатели «Корсары: Чёрная метка» показали «геймплейный» прототип игры — заработал официальный сайт
Спорт
На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом
В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Политика
Кремль считает невозможным прогноз даты запуска «Северного потока-2»
В связи с санкциями США швейцарская компания Allseas Group SA — трубоукладчик «Северного потока-2» — 30 декабря приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой газопровода.
Политика
The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО
По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должно основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Общество
Умер главный конструктор Ту-160
«Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — рассказал источник. Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года.
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Шнуров высмеял однообразные новогодние шоу с Киркоровым и Путиным
Наука
Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
Происшествия
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Политика
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Происшествия
В Уфе пропала 12-летняя девочка
Финансы
Курс доллара падает ко всем ведущим мировым валютам
Евро достигает четырехмесячного максимума Евро растет четвертый день подряд, так как доллар упал по отношению к своим аналогам из Группы 10 на фоне ребалансировки портфелей инвесторов в конце года.
Транспорт
Столичный общественный транспорт сделают бесплатным в новогоднюю ночь
В мэрии добавили, что в связи с перекрытием улиц в центре города ряд маршрутов наземного общественного транспорта будет изменен.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
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Певица Наргиз ответила на обвинения в русофобии
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Здоровье
Медучреждения Казани в новогодние каникулы изменят режим работы
3 и 6 января в детских поликлиниках будет организован прием врачей-педиатров, ЛОР-врача, офтальмолога и хирурга.
Политика
Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений
Белоруссия ведет переговоры с НАТО по вопросам проведения совместных миротворческих учений.
Футбол
УЕФА представил символическую сборную открытий Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена игроков, ставших главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Общество
Особое мнение: Константин Ремчуков
М. Максимова― Последний раз вы свое мнение высказываете в этом уходящем 2019 году. Поэтому это хороший повод подвести итоги.