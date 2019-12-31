Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.

с чего всё началось

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.

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