КоммерсантъМолдавия ищет альтернативных «Газпрому» поставщиков топлива«Газпром» прекратит поставки в Молдавию, если с республикой не будет подписан новый контракт.КоммерсантъКишинев готовится покупать топливо у альтернативных поставщиков, но в этом случае без газа может остаться Приднестровье, на которое приходится больше половины годового потребления.КоммерсантъЦенообразование, ранее учитывавшее изменения цен на нефтепродукты, было изменено на полную привязку к цене немецкого хаба NCG с временным базисом на месяц вперед.КоммерсантъОднако, по оценкам МЭА, в последние годы спотовые цены были в среднем ниже цен с нефтяной привязкой, что за десять лет обеспечило блоку экономию в размере около 70 млрд евро.BFM.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРамблерПодробнее о событииГазовый кризис в Молдавии: ультиматум «Газпрома» и басни КрыловаBFM.ru20:00В России назвали действия Молдовы по газовому вопросу «политическим дурманом»Госновости04:58Пока вы спали: альтернатива «Газпрому» и миграция россиянРамблер04:0560 минут. Представитель «Газпрома» о поставках газа в МолдавиюSmotrim.ru07:51Молдавия ищет альтернативных «Газпрому» поставщиков топливаКоммерсантъвчера в 16:47Показать ещёОценитьПоделиться