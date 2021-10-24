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Молдавия ищет альтернативных «Газпрому» поставщиков топлива

«Газпром» прекратит поставки в Молдавию, если с республикой не будет подписан новый контракт.
Коммерсантъ
Кишинев готовится покупать топливо у альтернативных поставщиков, но в этом случае без газа может остаться Приднестровье, на которое приходится больше половины годового потребления.
Коммерсантъ
Ценообразование, ранее учитывавшее изменения цен на нефтепродукты, было изменено на полную привязку к цене немецкого хаба NCG с временным базисом на месяц вперед.
Коммерсантъ
Однако, по оценкам МЭА, в последние годы спотовые цены были в среднем ниже цен с нефтяной привязкой, что за десять лет обеспечило блоку экономию в размере около 70 млрд евро.
BFM.ru

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