Молдавия может начать закупки газа у "Нафтогаза Украины", если Москва и Киев не договорятся о продлении транзита российского топлива через украинскую территорию. Об этом рассказал премьер-министр Молдавии Ион Кику, сообщает "Европейская правда".

Молдавия может перейти с российского газа на украинский

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