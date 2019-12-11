Политика
Ruposters.ruМолдавия может перейти с российского газа на украинский
Молдавия может начать закупки газа у "Нафтогаза Украины", если Москва и Киев не договорятся о продлении транзита российского топлива через украинскую территорию. Об этом рассказал премьер-министр Молдавии Ион Кику, сообщает "Европейская правда".
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Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Происшествия
Фигурантам дела о теракте в метро Петербурга вынесли приговоры
Экономика
Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Политика
Путин поговорил с Эрдоганом по телефону
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Здоровье
Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц
Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Здоровье
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам
Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
Политика
Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России
Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Производитель кондитерских изделий «Мон’дэлис Русь» (входит в американскую группу Mondelez International) решил не достраивать завод под Новосибирском, рассказал «Коммерсанту» представитель компании.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Армия и оружие
Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Футбол
«Локомотив» не получал предложений по Миранчукам
В европейских СМИ писали много информации об интересе к футболистам «Локомотива», особенно к Алексею Миранчуку.
Политика
Демократы выдвинули два обвинения Трампу по делу об импичменте
Демократы палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Дональду Трампу по делу об импичменте, об этом заявил председатель Комитета по судебным вопросам Джеррольд Надлер, сообщает The Washington Post.
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Музыка
Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия
Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Культура
Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Футбол
«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.