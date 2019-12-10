Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен. Об этом заявил Ион Кику, занимающий должность премьер-министра республики, перед встречей в Киеве.

Общество Россиян предупредили о волнах холода зимой Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

Политика Россия вышлет двух немецких дипломатов В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.

Армия и оружие Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).

Экономика Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста - для этого достаточно было перераспределить налоговую нагрузку между отраслями экономики, подсчитали эксперты Vygon Consulting.

Авто Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.