Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМолдавия может заменить российский газ украинским

Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен. Об этом заявил Ион Кику, занимающий должность премьер-министра республики, перед встречей в Киеве.
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Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

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Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики

Sputnik Молдовавчера в 05:15

Молдавии не хватит «Турецкого потока»

Евразия Daily10 декабря в 11:04
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Политика

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Общество

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Россияне смогут ходить в поликлиники и получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС.
News.ru вчера в 09:33
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Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
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Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
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В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.
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Армия и оружие

Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету

Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

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Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
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После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
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