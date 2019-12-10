Политика
ГЛАС.RUМолдавия может заменить российский газ украинским
Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен. Об этом заявил Ион Кику, занимающий должность премьер-министра республики, перед встречей в Киеве.
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Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики
Sputnik Молдовавчера в 05:15
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