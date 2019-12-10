Политика
ГЛАС.RUМолдавия может заменить российский газ украинским
Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен. Об этом заявил Ион Кику, занимающий должность премьер-министра республики, перед встречей в Киеве.
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Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики
Sputnik Молдовавчера в 05:15
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Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала
В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Происшествия
Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 16
Ранее сообщалось о 12 жертвах пожара. Судьба четырех человек оставалась неизвестной.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
Вайнштейн предварительно договорился о сделке с обвинением
Как сообщает газета New York Times, юристы голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, сообщили об успешных переговорах с обвинением.
Гаджеты
Акция: смартфон Oukitel K13 Pro с батареей на 11 000 мА·ч предлагается по цене $169
Компания Oukitel совместно с интернет-магазином Banggood запустила акцию, в рамках которой с 11 по 18 декабря смартфон Oukitel K13 Pro можно приобрести со значительной скидкой — по цене $169.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Происшествия
В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Армия и оружие
Россия вошла в список стран с самым сильным флотом
Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Экономика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Армия и оружие
«Шел шестой год войны»: украинцев возмутило музыкальное видео с издевательствами над срочниками
Происшествия
Главу «Метростроя» арестовали в Петербурге по делу о растрате
Главу ОАО «Метрострой» Николая Александрова заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Экономика
Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС
Увеличить бюджетные доходы можно без роста НДС и пенсионного возраста, уверены аналитики Vygon Consulting.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.