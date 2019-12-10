Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМолдавия может заменить российский газ украинским

Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен. Об этом заявил Ион Кику, занимающий должность премьер-министра республики, перед встречей в Киеве.
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Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

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Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

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Молдавия может заменить российский газ украинским

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Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики

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Молдавии не хватит «Турецкого потока»

Евразия Daily10 декабря в 11:04
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Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
Политика

«Техмаш» планирует поставить первую партию систем ТОС-2 ко Дню Победы

RT на русском 00:26
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
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Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала

В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
Газета.Ru 00:41
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В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 16

Ранее сообщалось о 12 жертвах пожара. Судьба четырех человек оставалась неизвестной.
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
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Вайнштейн предварительно договорился о сделке с обвинением

Как сообщает газета New York Times, юристы голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, сообщили об успешных переговорах с обвинением.
Московский Комсомолец вчера в 19:15
Гаджеты

Акция: смартфон Oukitel K13 Pro с батареей на 11 000 мА·ч предлагается по цене $169

Компания Oukitel совместно с интернет-магазином Banggood запустила акцию, в рамках которой с 11 по 18 декабря смартфон Oukitel K13 Pro можно приобрести со значительной скидкой — по цене $169.
3DNews вчера в 14:51
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
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«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Армия и оружие

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Газета.Ru 00:34
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Экономика

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
РИА Новости вчера в 20:19
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Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

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Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru вчера в 12:06
Общество

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
РБК вчера в 22:42
Армия и оружие

«Шел шестой год войны»: украинцев возмутило музыкальное видео с издевательствами над срочниками

Украина.ру вчера в 04:03
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Главу «Метростроя» арестовали в Петербурге по делу о растрате

Главу ОАО «Метрострой» Николая Александрова заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро.
RT на русском 10 декабря в 15:04
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:14
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Экономика

Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС

Увеличить бюджетные доходы можно без роста НДС и пенсионного возраста, уверены аналитики Vygon Consulting.
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В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру вчера в 09:43
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