Политика
ГЛАС.RUМолдавия может заменить российский газ украинским
Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен. Об этом заявил Ион Кику, занимающий должность премьер-министра республики, перед встречей в Киеве.
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Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде, сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Авто
Спрогнозирован рост цен на автомобили в 2020 году
Некоторые производители уже анонсировали повышение цен – так, с января 2020 года Volvo перепишет прайс-листы в среднем по модельной линейке на 1,1%, а почти все новые BMW подорожают на 2%.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на слухи о женитьбе
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Происшествия
В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя
В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
В консорциум войдут «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС объявили о намерении создать совместное предприятие, которое займется подготовкой к запуску в России связи поколения 5G.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Лаврова обвинили в искажении фактов
В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Политика
Политолог назвал семь главных признаков Майдана
Массовые протесты в современном мире могут возникнуть по малозначительному поводу, перерасти в бунты с применением насилия и привести к кардинальным переменам в государстве, считает политолог Глеб Кузнецов.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Политика
Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций
Присутствующий на встрече режисер Александр Сокуров попросил Путина провести встречу с молодыми людьми, которые находятся в заключении и под следствием за выражение протеста.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Футбол
Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Общество
Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой
Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.