Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМолдавия может заменить российский газ украинским

Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен. Об этом заявил Ион Кику, занимающий должность премьер-министра республики, перед встречей в Киеве.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

Piter.tv11:54

Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Lenta.ru09:04

Молдавия может заменить российский газ украинским

ГЛАС.RU11:10

Молдавия может перейти с российского газа на украинский

Ruposters.ru09:51

Конец транзиту: российский газ разорит европейцев

Утро.ru09:50

Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Мой Брянск11:15

Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики

Sputnik Молдова05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции.
РБК 13:02
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 10:06
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

РИА Новости 06:12
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде, сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
РИА Новости 09:59
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Авто

Спрогнозирован рост цен на автомобили в 2020 году

Некоторые производители уже анонсировали повышение цен – так, с января 2020 года Volvo перепишет прайс-листы в среднем по модельной линейке на 1,1%, а почти все новые BMW подорожают на 2%.
Авторамблер 11:02
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о женитьбе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря.
Газета.Ru 10:55
Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Интерфакс 08:49
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 10:32
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
Газета.Ru 05:31
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

В консорциум войдут «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС объявили о намерении создать совместное предприятие, которое займется подготовкой к запуску в России связи поколения 5G.
Коммерсантъ 11:59
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК вчера в 02:20
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Политика

Лаврова обвинили в искажении фактов

В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Утро.ru 10:40
Политика

Политолог назвал семь главных признаков Майдана

Массовые протесты в современном мире могут возникнуть по малозначительному поводу, перерасти в бунты с применением насилия и привести к кардинальным переменам в государстве, считает политолог Глеб Кузнецов.
Взгляд.ру 13:20
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Политика

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Ведомости 12:07
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Футбол

«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

Нева Спорт 12:51
Политика

Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций

Присутствующий на встрече режисер Александр Сокуров попросил Путина провести встречу с молодыми людьми, которые находятся в заключении и под следствием за выражение протеста.
Росбалт вчера в 11:21
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
РИА Новости 12:23
Общество

Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой

Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Взгляд.ру 10:59
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
РИА Новости 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное