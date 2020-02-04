Молдавия ожидает получить от России кредит в $200 млн на ремонт национальных и региональных дорог уже в феврале-марте. Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу в эфире местного телеканала Moldova 1.

с чего всё началось

В настоящее время переговоры о получении кредита находятся на завершающей стадии, первый транш в $200 млн может быть направлен Молдавии в феврале-марте 2020 года, отметил Додон. Президент пояснил, что на данные средства планируется провести ремонт 340 км национальных и региональных дорог в Молдавии.

Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России

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