Общество

Газета.RuГазета.RuМолдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России

В настоящее время переговоры о получении кредита находятся на завершающей стадии, первый транш в $200 млн может быть направлен Молдавии в феврале-марте 2020 года, отметил Додон. Президент пояснил, что на данные средства планируется провести ремонт 340 км национальных и региональных дорог в Молдавии.
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Молдавия надеется получить от России кредит на ремонт дорог в феврале-марте

Молдавия ожидает получить от России кредит в $200 млн на ремонт национальных и региональных дорог уже в феврале-марте. Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу в эфире местного телеканала Moldova 1.
ТАССвчера в 15:20

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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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