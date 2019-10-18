Политика

Газета.RuГазета.RuМолдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Глава МИД Молдавии Николай Попеску рассказал, что власти страны намерены делать с боеприпасами из Приднестровья, передает РИА "Новости". Он пояснил, что они могут быть уничтожены на месте, но с большей вероятностью будут направлены в Россию через украинскую территорию.
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с чего всё началось
Молдавия рассчитывает отправить из непризнанного Приднестровья в Россию 20 тыс. тонн вооружений, транзит боеприпасов будет осуществляться через Украину, сообщил TVR News
 глава МИД Молдавии Нику Попеску.
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