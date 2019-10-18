Политика
Газета.RuМолдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов
Глава МИД Молдавии Николай Попеску рассказал, что власти страны намерены делать с боеприпасами из Приднестровья, передает РИА "Новости". Он пояснил, что они могут быть уничтожены на месте, но с большей вероятностью будут направлены в Россию через украинскую территорию.
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Политика
В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы России, но в ближайшее время это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.
Политика
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«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», - говориться в приложении к письму, датированном 16 июля 2019 года.
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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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ВСУ из минометов обстреляли юг ДНР
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Следствие попросило арестовать офицеров ОВД «Дорогомилово» за взятку
Следствие попросило арестовать двоих офицеров московского ОВД района Дорогомилово, задержанных по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
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В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
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Доктор Мясников назвал популярные лекарства-пустышки в России
Доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о назначаемых в России лекарствах-пустышках.
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Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Армия и оружие
На учениях под Астраханью показали новейшие ракетные системы
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли военные учения. Организаторами выступили соединения ПВО Южного военного округа.
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«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
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Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
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Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
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В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
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Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
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СКА обменял Олега Ли в «Ак Барс»
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Основатель «Магнита» заявил, что бизнесмены должны приносить пользу обществу
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий на бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре заявил, что, по его мнению, бизнесмены должны приносить пользу обществу, пишут «Ведомости».
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Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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«Палермо» прекратил свое существование
Футбольный клуб «Палермо», основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование.
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Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Второго ребенка артисту подарила 23-летняя модель Анастасия Решетова, мальчика назвали Ратмиром.