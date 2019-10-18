Глава МИД Молдавии Николай Попеску рассказал, что власти страны намерены делать с боеприпасами из Приднестровья, передает РИА "Новости". Он пояснил, что они могут быть уничтожены на месте, но с большей вероятностью будут направлены в Россию через украинскую территорию.

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

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Политика Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле «Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», - говориться в приложении к письму, датированном 16 июля 2019 года.

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Происшествия Следствие попросило арестовать офицеров ОВД «Дорогомилово» за взятку Следствие попросило арестовать двоих офицеров московского ОВД района Дорогомилово, задержанных по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.