Глава МИД Молдавии Николай Попеску рассказал, что власти страны намерены делать с боеприпасами из Приднестровья, передает РИА "Новости". Он пояснил, что они могут быть уничтожены на месте, но с большей вероятностью будут направлены в Россию через украинскую территорию.

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

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