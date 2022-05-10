Попытка захвата острова Змеиный привела за прошедшие трое суток к гибели более чем 50 украинских солдат, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и 30 беспилотников, что стало «катастрофой для ВСУ».
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