Политика
Евразия DailyМолдавия отказалась от системного антироссийского подхода — Додон
Президент Молдавии Игорь Додон договорился с правительством об отказе от системного антироссийского подхода. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Молдавский президент Игорь Додон рассказал “Ъ” о взаимодействии с Россией и Западом Россия в последнее время заметно активизировалась на молдавском направлении.Коммерсантъвчера в 18:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Додон заявил, что Молдавия откажется от системного антироссийского подхода
Московский Комсомолецвчера в 23:22
Додон заявил о договорённости с правительством об отказе от антироссийского подхода
RT на русскомвчера в 22:24
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Общество
Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке
Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
REGNUM вчера в 19:21
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Финансы
Сбербанк может впервые направить на дивиденды половину прибыли
В 2020 г. государство получит от Сбербанка 217,1 млрд руб. дивидендов, указано в документе: 50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет.
Ведомости вчера в 17:06
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru вчера в 10:16
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
Сирийские мигранты пытались улететь из Греции под видом украинцев
Известия вчера в 22:40
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Автоспорт
Квят не будет наказан за столкновение с Райкконеном
Спорт-Экспресс вчера в 16:23
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия
В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».
RT на русском 01:33
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Политика
Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:08
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый купе-кроссовер Tylcon
Компания Volkswagen подготовила к дебюту новый купеобразный кроссовер на базе бестселлера Tayron.
Новые автомобили 21 сентября в 23:14
Общество
Republic: Родственники главы администрации президента Антона Вайно владеют недвижимостью на 1,5 миллиарда рублей
Родственники главы администрации президента Антона Вайно, по некоторым данным, владеют дорогостоящей недвижимостью, в том числе недалеко от президентской резиденции на Рублево-Успенском шоссе.
Эхо Москвы 05:02
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Армия и оружие
Россия сделала из советских артустановок высокоточное оружие
Московский Комсомолец 02:18
Кино
В Сети опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»
NewInform 02:58