Политика

Евразия DailyЕвразия DailyМолдавия отказалась от системного антироссийского подхода — Додон

Президент Молдавии Игорь Додон договорился с правительством об отказе от системного антироссийского подхода. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».
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Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом

Молдавский президент Игорь Додон рассказал “Ъ” о взаимодействии с Россией и Западом Россия в последнее время заметно активизировалась на молдавском направлении.
Коммерсантъвчера в 18:10

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Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»

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Молдавия откажется от антироссийской политики

Вести.Ruвчера в 23:47

«Договорились и президент, и правительство»: Молдавия ставит крест на антироссийском подходе

Царьградвчера в 23:21

Додон заявил, что Молдавия откажется от системного антироссийского подхода

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Додон заявил о договорённости с правительством об отказе от антироссийского подхода

RT на русскомвчера в 22:24

Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода»

Газета.Ruвчера в 21:13

Додон: в Молдавии договорились отказаться от «антироссийского подхода»

ТАССвчера в 21:08
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В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
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Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
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В 2020 г. государство получит от Сбербанка 217,1 млрд руб. дивидендов, указано в документе: 50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет.
Ведомости вчера в 17:06
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Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

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В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

ТАСС 03:20
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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Политика

Зеленский подписал закон об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Экономика

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Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия

Сирийские мигранты пытались улететь из Греции под видом украинцев

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Происшествия

В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
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В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».
RT на русском 01:33
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В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
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Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»

Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Политика

Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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