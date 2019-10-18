с чего всё началось

Глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что боеприпасы из Приднестровья уничтожат или отправят в Россию на утилизацию. По его словам, транзит через Украину обсуждался со всеми странами ЕС, в том числе и Румынией.

Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

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