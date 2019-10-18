Политика
Телеканал 360°Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что боеприпасы из Приднестровья уничтожат или отправят в Россию на утилизацию. По его словам, транзит через Украину обсуждался со всеми странами ЕС, в том числе и Румынией.
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с чего всё началось
Молдавия рассчитывает отправить из непризнанного Приднестровья в Россию 20 тыс. тонн вооружений, транзит боеприпасов будет осуществляться через Украину, сообщил TVR News глава МИД Молдавии Нику Попеску.Коммерсантъ12:41
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