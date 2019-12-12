Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.

с чего всё началось

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст денег Молдавии на случай, если республике придется закупать газ у «Нафтогаза Украины», передает «Интерфакс». Соглашение о кредите подписали премьер Молдавии Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Европа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика Путин принял отставку иркутского губернатора Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Экономика Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.

Здоровье Минздрав подтвердил договоренности о поставке антибиотика «Фортум» Министерство здравоохранения России подтвердило договоренности с производителем антибиотика "Фортум" о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ.

Кино Киностудия, отвечавшая за редизайн Соника в экранизации, закрылась На пике в компании работало более 800 художников, но в последнее время дела шли неважно, хотя другие офисы студии, в том числе в Лондоне, Париже и Монреале, продолжат свою работу.

Авто Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.

Финансы Курс доллара опустился ниже 63 рублей Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Авто Дизельный Volkswagen Touareg прокачали до 500 сил С отдачей в 500 сил (970 Нм) дизельный двигатель V8 4.0 почти приблизился к могучему предшественнику V12 6.0 (500 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента).

Технологии Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.

Общество В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.

Общество Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».