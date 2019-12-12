Экономика

Lenta.ruLenta.ruЕвропа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст денег Молдавии на случай, если республике придется закупать газ у «Нафтогаза Украины», передает «Интерфакс». Соглашение о кредите подписали премьер Молдавии Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
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с чего всё началось

Молдавии выделят $50 млн на закупку газа у Киева в случае остановки поставок из РФ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.
Интерфаксвчера в 13:00

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Молдавия купит газ в кредит, если Россия и Украина не заключат новое соглашение по транзиту

Телеканал 360°10:55

Молдавия подстраховалась на случай «отказа» от российского газа

Росбалт06:59

Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

Piter.tvвчера в 11:54

Цена - 50 млн долларов: Европа предлагает Молдавии деньги за отказ от российского газа. Но в кредит

Царьград06:14

Европа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

Lenta.ru04:35

Украина загнала в долги Молдавию из-за российского газа

Утро.ru07:50

Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики

Sputnik Молдовавчера в 05:15
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Путин принял отставку иркутского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Lenta.ru 09:56
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
ТАСС 05:17
Здоровье

Минздрав подтвердил договоренности о поставке антибиотика «Фортум»

Министерство здравоохранения России подтвердило договоренности с производителем антибиотика "Фортум" о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ.
Москва 24 вчера в 11:39
Политика

Журналистов «Звезды» пропустили на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Piter.tv 09:14
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс 08:51
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
Кино

Киностудия, отвечавшая за редизайн Соника в экранизации, закрылась

На пике в компании работало более 800 художников, но в последнее время дела шли неважно, хотя другие офисы студии, в том числе в Лондоне, Париже и Монреале, продолжат свою работу.
Игромания.ру 08:41
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com вчера в 00:46
Финансы

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 07:59
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Игры

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру 10 декабря в 13:41
Авто

Дизельный Volkswagen Touareg прокачали до 500 сил

С отдачей в 500 сил (970 Нм) дизельный двигатель V8 4.0 почти приблизился к могучему предшественнику V12 6.0 (500 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента).
Motor 05:16
Технологии

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Общество

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Коммерсантъ 01:56
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости 09:30
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 08:33
Армия и оружие

Греция может принять военные базы США в случае их закрытия в Турции

Власти Греции рассматривают вариант с возможным размещением американских военных баз на своей территории, если США будут вынуждены уйти из Турции, в частности из Инджирлика.
РЕН ТВ 10:12
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Происшествия

Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 09:05
Футбол

У Лэмпарда 150 миллионов, чтобы наконец купить в «Челси» игроков. В шорт-листе есть даже Чалов

Притом, что команда купила ровно 0 новичков. Трансферный бан не позволил лондонцам хоть как-то компенсировать уход Эдена Азара в «Реал».
Sport24.ru 09:15
Происшествия

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

Хозяин дома подошел ближе и обнаружил труп 39-летнего местного жителя. На фото, опубликованном главком СК, видно, что тело лежит на санках.
РИА Новости 07:55
Политика

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Известия 10:17
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Гаджеты

Гендиректор Ferrari прогнозирует выпуск электрокара после 2025 года

Ferrari выпустит свой первый полностью электрический автомобиль после 2025 года, заявил гендиректор компании Луи Камиллери (Louis Camilleri).
3DNews 08:47
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Evo-rus.com 10:30
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
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