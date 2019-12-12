Политика

Piter.tvPiter.tvМолдавия планирует заменить российский газ на украинский

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у "Нафтогаза". Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на премьера республики Иона Кику. Кишинёв рассматривает и другие варианты получения газа в случае прекращения транзита.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики

Sputnik Молдовавчера в 05:15

Цена - 50 млн долларов: Европа предлагает Молдавии деньги за отказ от российского газа. Но в кредит

Царьград06:14

Европа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

Lenta.ru04:35

Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

Piter.tvвчера в 11:54

Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Мой Брянсквчера в 11:15

Молдавия может заменить российский газ украинским

ГЛАС.RUвчера в 11:10

Молдавия подстраховалась на случай «отказа» от российского газа

Росбалт06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Rambler News Service 00:02
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Единоборства

Поветкин объяснил, зачем ему нужен реванш с Хантером

Напомним, 7 декабря между Поветкиным и Хантером состоялся бой, который завершился ничьей.
Sportbox.RU 05:46
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском вчера в 19:52
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Политика

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев

ИА Новороссия 07:00
Происшествия

Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Lenta.ru 06:35
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза

В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
StarHit.ru 07:00
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Происшествия

Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.
Взгляд.ру 06:39
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Интерфакс 05:53
Политика

По факту ЧП в парламенте Грузии возбуждено уголовное дело — МВД

Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту данного ЧП было возбуждено дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
REGNUM 07:01
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ 06:55
Экономика

«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли

Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».
РБК 07:22
Политика

Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ 06:09
Финансы

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 05:43
Политика

Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке

Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
РИА Новости 09 декабря в 17:02
Космос

NASA ведет наблюдение за близко пролетающим астероидом

HotGeo 06:01
Политика

В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
РБК 06:03
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Экономика

Астраханские чиновники получат 20 миллионов рублей на премии

Как сообщается в пояснительной записке от Правительства России, минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 20 миллионов рублей для тех регионов, в которых высшее должностное лицо избрано или назначено в 2019 году.
Арбуз 05:18
Происшествия

Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
RT на русском 07:02
Футбол

Шунин: моя цель — попасть в клуб Яшина, играть за сборную и стать чемпионом

Чемпионат 07:34
Политика

Глава МИД Франции назвал Россию угрозой для НАТО

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия представляет угрозу для стран НАТО.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное