Энергетика
ТАССМолдавия начнет получать российский газ со значительной скидкой
Цена на российский газ для Молдавии с 2020 года значительно снизится под влиянием изменений формулы цены контракта - до $173 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров.
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Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня.
— Дмитрий Козак, российский политикВзгляд.ру вчера в 10:38
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
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