Энергетика

ТАССТАССМолдавия начнет получать российский газ со значительной скидкой

Цена на российский газ для Молдавии с 2020 года значительно снизится под влиянием изменений формулы цены контракта - до $173 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров.
Читать в источнике
Комментировать2
Дмитрий Козак
Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня.
— Дмитрий Козак, российский политикВзгляд.ру вчера в 10:38

Подробнее о событии

Додон заявил, что контракт Молдавии с «Газпромом» будет подписан в ближайшие дни

ПРАЙМвчера в 13:41

Продление контракта на поставки газа России в Молдавию обсудят в ближайшие дни

ТАССвчера в 13:32

Козак сообщил о значительном понижении цены на газ для Молдавии

РБКвчера в 11:18

Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой

Ведомостивчера в 11:19

Стоимость газа для Молдавии значительно снизится со следующего года

Эхо Москвывчера в 12:01

Козак назвал новую цену на российский газ для Молдавии

RT на русскомвчера в 11:15

Россия даст Молдавии существенную скидку на газ

Коммерсантъвчера в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон

Дмитрий Козак; «Надо дать правительству Молдовы устояться - тогда вернёмся к обсуждению очень сложной, застаревшей проблемы»

КП - Молдова04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:11
Футбол

AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»

По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Bobsoccer вчера в 10:44
Финансы

Спрос российских банков на евро достиг годового максимума

В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 02:29
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия вчера в 11:02
Политика

Белоруссия начала тестирование секретной мобильной связи

В Белоруссии начали тестировать секретную мобильную связь правительственного уровня.
Lenta.ru 05:55
Здоровье

Добавление свеклы в рацион предотвращает высокое кровяное давление

Исследование, опубликованное в журнале «Гипертония» (Hypertension), показало, что небольшое количество свеклы и других продуктов, содержащих нитраты, может предотвратить повышение артериального давления, вызванное потреблением соли.
MedikForum.ru 19 ноября в 23:39
Футбол

«Милан» предложил Ибрагимовичу контракт на полтора года

Metaratings 05:30
Шоу-бизнес

После похудения на 100 кг и пластики у Семчева начались проблемы

7Дней.ру 03:30
Общество

Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
VSE42.RU 01:50
Футбол

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Спорт-Экспресс 04:45
Политика

Зеленский лично встретил возвращенные Россией украинские корабли

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил корабли, возвращенные Россией после инцидента в Керченском проливе.
Комсомольская правда 03:44
Экономика

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования.
Вести.Ru 06:05
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
РБК 04:35
Общество

Путин желает увеличить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

США допустили возможность санкций для задержки «Северного потока-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что у США примерно 2 месяца, чтобы применить санкции или принять законопроект, который остановит российский газопровод Северный поток-2 .
ИжевскИнфо.РУ 02:52
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов

Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Москва 24 вчера в 14:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Piter.tv вчера в 00:43
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Футбол

Черчесов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу, на пресс-конференции после матча со сборной Бельгии прокомментировал игру Артёма Дзюбы.
DixiNews вчера в 01:13
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

Discover24 03:17
Происшествия

Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован

Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
REGNUM 01:35
Авто

Представили новый кабриолет Lexus LC500

Японская компания Lexus представила открытую версию премиального купе Lexus LC 500.
Автоновости дня вчера в 02:10
Политика

Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял

Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Свободная Пресса вчера в 23:25
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Песков отреагировал на претензии Украины по унитазам на кораблях

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал претензии Украины по отсутствию сантехники на возвращенных Россией кораблях.
РЕН ТВ 05:09
Здоровье

На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника

На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника Сложной экспертизой займется областная наркологическая больница.
Екатеринбург-ТВ 05:49
Политика

Козак заявил об отсутствии у России желания вести газовые войны

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в ситуации с Украиной российская сторона приняла все меры для решения газовых вопросов.
RT на русском 05:50
Экономика

ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани

РБК 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное