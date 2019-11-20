Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМолдавия получит российский газ со значительной скидкой

С 2020 года цена на российский газ для Молдавии значительно снизится и составит 173 доллара за тысячу кубических метров. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Комментировать1
Дмитрий Козак
Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня.
— Дмитрий Козак, российский политикВзгляд.ру 10:38

Подробнее о событии

Продление контракта на поставки газа России в Молдавию обсудят в ближайшие дни

ТАСС13:32

Россия даст Молдавии существенную скидку на газ

Коммерсантъ09:50

Козак сообщил о значительном понижении цены на газ для Молдавии

РБК11:18

Козак назвал новую цену на российский газ для Молдавии

RT на русском11:15

Стоимость газа для Молдавии значительно снизится со следующего года

Эхо Москвы12:01

Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой

Ведомости11:19

Россия значительно снизит цену на газ для Молдавии с 2020 года

REGNUM10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Армия и оружие

Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше

Военное обозрение 05:12
Транспорт

Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:03
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 18 ноября в 19:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News вчера в 07:19
Космос

Украина планирует построить город на Луне

В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Журналистская правда вчера в 08:46
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru 16:36
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Общество

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
РБК 00:39
Политика

Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Газета.Ru 16:58
Экономика

«Почта России» запустила услугу «Легкий возврат» для интернет-заказов

Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге "Легкий возврат".
РИА Новости 05:40
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия 11:02
Происшествия

Обнаруженная на Кубани в выгребной яме девочка находится в реанимации

Ушиб головного мозга диагностировали у 9-летней девочки, обнаруженной в выгребной яме в хуторе Родниковском Новокубанского района на Кубани.
ТАСС 10:32
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Экономика

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Известия 17:37
Футбол

Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами

14-летний защитник амстердамского «Аякса» Дэвид Исмон поразил футбольный мир своим ростом.
Телеканал 360° вчера в 11:37
Авто

Aston Martin показала свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
SpeedMe 00:42
Армия и оружие

Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО

НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса.
РБК вчера в 06:23
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия 16:55
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса 09:50
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости вчера в 17:26
Политика

Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
REGNUM 10:29
Хоккей

Заварухин: у «Сибири» пошёл какой-то нехороший ком

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итоги домашней игры с казанским "Ак Барсом" (1:4).
Чемпионат 10:55
Политика

Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа

Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент США Дональда Трамп не заслуживает импичмента, так как невиновен.
Газета.Ru 17:44
Шоу-бизнес

Любовь Успенская собралась худеть ради карьеры модели

Знаменитая российская исполнительница отечественного шансона Любовь Успенская решила похудеть на пять килограммов ради карьеры модели.
VSE42.RU вчера в 21:43
Общество

Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции

Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
News.ru 10:15
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Фигурное катание

Трусова обратилась к фанатам после победы на этапе в Москве

Чемпионка России-2019, победительница этапа Гран-при в Москве Александра Трусова опубликовала в своем Instagram новые фотографии.
Спорт-Экспресс 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное