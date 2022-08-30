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Молдавия пообещала выплатить «Газпрому» аванс за август

Молдавская госкомпания «Энергоком» закупит у «Молдовагаза» 10 млн куб. м газа за $16,6 млн.
Коммерсантъ
Господин Спыну рассказал, что «Энергоком» купит топливо у «Молдовагаза» двумя партиями.
Коммерсантъ
Первые 5 млн куб. м обойдутся в $1 458,92 за 1 тыс. куб. м, второй транш согласован по цене $1 881 за 1 тыс. куб. м.
ТАСС
Однако, по словам Спыну, власти Молдавии считают, что "Газпром" должен пойти навстречу "Молдовагазу" и дать отсрочку по платежам до конца года.
ТАСС

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