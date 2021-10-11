Власти Молдавии попросили страны ЕС начать срочные поставки газа через Румынию в связи с его нехваткой. Газета The Financial Times информирует об этом в понедельник, 11 октября. Сообщается, что поставки этого энергоносителя из России упали на треть.В источнике
"С первого дня избрания Зеленского и по сей день – внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы (официальный Киев – Прим. ред.) сдаем интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата", - сказал Арестович.
Компания LEGO заявила, что в настоящее время работает над устранением «вредных гендерных стереотипов» в своих наборах после глобального опроса, показавшего неравенство и ограниченность «половых» подходов при выборе игрушек, сообщает The Guardian.