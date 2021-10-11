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Молдавия попросила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа через Румынию

Власти Молдавии попросили страны ЕС начать срочные поставки газа через Румынию в связи с его нехваткой. Газета The Financial Times информирует об этом в понедельник, 11 октября. Сообщается, что поставки этого энергоносителя из России упали на треть.В источнике

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FT: власти Молдавии попросили страны ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
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FT: власти Молдавии попросили ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
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Молдавия попросила ЕС о помощи в чрезвычайных поставках газа
Общественная служба новостей18:19
Financial Times: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
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Молдавия предложила сделку Румынии после сокращения поставок газа из России
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