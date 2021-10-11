Арестович заявил, что на Украине при Зеленском воцарилась «анекдотическая» ситуация

"С первого дня избрания Зеленского и по сей день – внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы (официальный Киев – Прим. ред.) сдаем интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата", - сказал Арестович.