Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМолдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Молдавия попросила Россию предоставить кредит на реализацию структурных проектов и этот вопрос обсуждался. "Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит", - сказал Козак.
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Молдавия попросила у РФ кредит на инфраструктурные проекты

Аргументы и Фактывчера в 12:23

Кишинёв попросил у Москвы денег

REGNUMвчера в 12:14

Молдавия запросила у России кредит

Взгляд.рувчера в 10:42

Молдавия попросила Россию о кредите

News.ruвчера в 11:00

Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты

Российская газетавчера в 12:10

Молдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Московский Комсомолецвчера в 10:34

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

РИА Новостивчера в 10:34
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Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
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Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Политика

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb вчера в 09:18
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Известия 19 ноября в 09:24
Армия и оружие

ВМС США потеряли российский «корабль-шпион»

Американские военные потеряли след российского океанографического исследовательского корабля «Янтарь», подозреваемого в шпионаже и нанесении вреда подводным коммуникациям США.
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Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
РБК 04:35
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Известия вчера в 17:47
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:25
Футбол

Российский футболист Заур Садаев пропал без вести в Турции

Российская газета 05:28
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК вчера в 13:32
Происшествия

Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи

«Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.
Известия 03:51
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Происшествия

Кардиолог умер из-за врачебной ошибки в своей же больнице на Урале

Взгляд.ру 01:51
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо

В сентябре 2019 года стало известно о том, что ряд чиновников Минкульта РФ подозревают в хищениях, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства.
Российская газета 04:40
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Политика

ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины российского военного

Как отмечается в пресс-релизе ФСБ, по оперативным данным, российский военнослужащий собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
Московский Комсомолец вчера в 09:36
Игры

Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными

Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.
3DNews 05:25
Авто

Опубликованы новые фото салона рестайлинговой Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
Транспорт

Турникеты МЦД сломались через несколько часов после открытия станций

Коммерсантъ 02:53
Гаджеты

Новый бестселлер Samsung уже на подходе

Компания Samsung в начале следующего года выведет на рынок первые модели линейки Galaxy A нового поколения.
iXBT.com вчера в 05:35
Кино

Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду

Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Актуальные Новости 04:31
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро

В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД.
РБК 04:05
Авто

Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Новые автомобили 19 ноября в 22:48
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
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Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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