Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМолдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Молдавия попросила Россию предоставить кредит на реализацию структурных проектов и этот вопрос обсуждался. "Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит", - сказал Козак.
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Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

РИА Новости10:34

Молдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Московский Комсомолец10:34

Молдавия запросила у России кредит

Взгляд.ру10:42

Молдавия попросила Россию о кредите

News.ru11:00
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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