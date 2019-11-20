Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

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