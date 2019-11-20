Общество

РИА НовостиРИА НовостиМолдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Молдавия рассчитывает взять у России в кредит $500 млн

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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