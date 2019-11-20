Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМолдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Молдавия попросила у РФ кредит на инфраструктурные проекты

Аргументы и Факты12:23

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

РИА Новости10:34

Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты

Российская газета12:10

Молдавия попросила Россию о кредите

News.ru11:00

Молдавия запросила у России кредит

Взгляд.ру10:42

Молдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Московский Комсомолец10:34

Кишинёв попросил у Москвы денег

REGNUM12:14
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Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Газета.Ru 11:53
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В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Здоровье

В Минздраве заявили о начале исследований «медицинской» марихуаны

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о начале поиска в стране конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжёлые психозы и другие побочные эффекты.
RT на русском вчера в 05:30
Общество

Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога

Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
UfacityNews.ru 07:13
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Общество

Нитки подводного трубопровода всплыли на поверхность в Карском море

В прошлом году всплывала первая труба. Сейчас стало известно о всплытии нитки под номером 4. В «Газпроме» их называют резервными.
Говорит Москва 12:44
Общество

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

РБК вчера в 16:00
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

BFM.ru 10:12
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Kleo.ru 11:20
Экономика

Тюменская область в 2019 году получит наибольший грант из регионов УФО

Тюменская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Уральского федерального округа.
REGNUM 02:27
Армия и оружие

МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Rambler News Service 04:54
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости вчера в 17:26
Политика

Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Lenta.ru 12:52
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин на жеребьёвке Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьёвке финальной части чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 08:13
Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 02:14
Политика

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия 12:26
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Шоу-бизнес

Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести

ФАН вчера в 10:03
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Кино

Трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт появился в Сети

На популярном видеохостинге YouTube появился трейлер мюзикла "Кошки" с участием Тейлор Свифт и многих других актеров разных величин.
VSE42.RU вчера в 22:27
Кино

Чего ждать от полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон»

21 ноября на экраны российских кинотеатров выходит полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» — продолжение одноимённого британского сериала.
RT на русском 11:56
Космос

Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет

Политическая Экспертиза 17 ноября в 04:04
Политика

Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
REGNUM 10:29
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение с Хоакином Фениксом

Мойка78 12:18
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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